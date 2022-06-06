位於高雄路竹的三埤國小今年有6位畢業生，校方將於本月10日舉行畢業典禮，考量學生升上國中後，每天上學通勤往返路程就要十幾公里，特別致贈每人1輛腳踏車，還在6日先上了3小時課程，讓學生屆時能夠安全的騎車上學。

三埤國小校長王郁昭說，自行車低碳、低耗能、低汙染，不管環保、健身都很方便，由於六年級學生畢業後，大多會到鄰近國中就讀，但上學通勤往返就要十幾公里，為鼓勵、培養他們學習獨立，因此以自行車做畢業禮。

雖然學校的畢業典禮是10日才舉行，但6日特別安排6名畢業生到校，給學生上了3小時的自行車課程，內容從自行車組裝，騎乘安全注意事項到故障排除等，讓學生們可以安全騎單車上學，也祝福他們「踩動希望、轉動未來」。

在單車課程結束後，所有畢業生們下午在師長陪同下，騎著自己組裝好的單車，浩浩蕩蕩地到社區巡禮，還逐站騎到同學家拜訪，有些家長為了響應這次活動，也暫時放下手邊工作，準備點心歡迎畢業生車隊來訪。