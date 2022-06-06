北市日前公布9大紓困，台北市議員王欣儀質詢時提到，有藝文業者反應業績比去年衰退69％，藝文場館的場地使用費，應比照市有不動產減租50％，讓藝文界不至於在疫後全倒光。台北市副市長黃珊珊表示，目前紓困針對長租，場地使用費在周三會提出新的紓困方案。

王欣儀指出，9大紓困公告裡並無限制年租或月租才能減租，場地使用費也是一種租金，而疫下各產業受衝擊，藝文業首當其衝，很多民眾擔心染疫不參加活動，票房收入面臨挑戰，有業者也反映業績比去年衰退69％。

王欣儀強調，藝文產業邀請國外團體都要提早預訂，很難臨時取消，對票房成本等負擔大，盼市長針對小巨蛋等藝文場地使用，可比照市有房地給予50％租金補貼。

北市財政局長表示，以往場地使用費定位為振興階段，等疫情趨緩會鼓勵大家出來參與活動，並有場地使用的減半措施，今日也跟副市長提到，目前正在規畫振興措施。

黃珊珊則說明，目前紓困針對長租，場地使用費在周三會有新的紓困方案，中央也有研議相關方案，6月15日會推出，北市部分會提早，這周跟市長報告進度。

王欣儀呼籲，讓藝文產業能維持下去，疫情過後還有藝文業而不會倒光，盼北市盡快研議方案，讓業者安心。台北市長柯文哲回應，要看中央如何規畫，但北市會先準備，他也表示，要用紓困還是振興的錢，很重要是名目，從哪個地方挪錢，但一定會有紓困振興方案。