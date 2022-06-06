烏克蘭軍方先透露，俄羅斯媒體後來證實，俄羅斯陸軍指揮官羅曼‧庫圖佐夫少將(Roman Kutuzov)在頓巴斯戰區的攻勢作戰中陣亡，成為俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯第11個戰死的將軍。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，據說庫圖佐夫是死在盧干斯克州波帕斯納區(Popasna)尼古拉耶夫卡定居點( Nikolaevka)附近的戰鬥，此地位於目前激戰最烈的北頓內次克(Sievierodonetsk)以南僅20公里處，顯然庫圖佐夫指揮的是包圍北頓內次克作戰的一部分，烏軍必然也洞悉俄軍的企圖，因而殺死庫圖佐夫。

值得注意的是，庫圖佐夫戰死的地區，並不是烏軍佔優勢的部分，理論上仍是所謂的「盧干斯克人民共和國」所控制，是否意味，即使是這些盧干斯克的佔領區，烏克蘭部隊仍然有辦法伏擊俄軍與盧干斯克離勢力部隊。

俄羅斯國有媒體的戰地記者亞歷山大•斯拉德科夫（Alexander Sladkov） 在自己的Telegram上說： 「將軍帶領士兵進攻，好像沒有足夠的上校一樣。另一方面，羅曼和其他人一樣，都屬於戰地指揮官，儘管階級更高。」

據烏克蘭海軍步兵軍官德米特里•伊凡諾夫( Dmitry Ivanov)稱，庫圖佐夫所指揮的部隊，應該是頓內次克人民共和國第1軍團，也就是說，他指揮的不是正規俄軍，而是分離勢力部隊，以前被稱為親俄武裝民兵的團體。

伊凡諾夫在臉書上推斷，庫圖佐夫是在周日下令他的部隊突襲頓頓內次克某個定居點，但是不知什麼原因，他必須身臨前線，被迫領導進攻。

俄羅斯《生意人報》(Kommersant)援引2019年俄國國防部網站的資料，庫圖佐夫曾是東部聯合軍區的臨時指揮官，而且在2020 年，二戰勝利日75週年之際，他主持過閱兵式，之後擔任第29聯合軍參謀長，軍界地位相當高。

戰爭爆發至今，俄羅斯高級將領損耗之快令人震驚，烏克蘭部隊很明顯是得到北約與美國的情資幫助，拜登政府提供烏克蘭戰場實時信息，有助於他們及早發現俄羅斯軍隊調動，甚至俄軍指揮部的位置。

不過美國官員們一直拒絕透露有多少俄軍將軍，是因美國的資訊援助而喪生。