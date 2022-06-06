隨著美指期謹慎地上漲，以及中國在上海和北京放寬新冠管制措施，港股穩健走高。

最新數據顯示，中國服務業PMI雖連續三個月萎縮，但是已有改善。

周一香港恆生指數收漲571.77點或2.71%，為21653.90點。國企股(H股)升232.40點或3.20%，為7499.97點。

內地疫情和確診人數持續出現獲得控制跡象，提振了內需和生產復工的信心。

汽車股大漲5.9%，小鵬汽車漲8.3%，比亞迪漲5.7%，理想汽車大漲13.2%，報114.2港元。董事長李想表示，理想L9即將發表，常州的基地產量已全面準備就緒，七月將輸出到全國的銷售門市，八月可將車輛交給客戶。

受到汽車需求提升的推動，鋰電池廠上揚，贛鋒鋰業升9.5%，東岳集團漲10.6%。

科技指數大漲4.64%，美團升9.9%；該公司上季營收優於預期，而且虧損均有所改善。

阿里巴巴升5.0%；阿里旗下螞蟻集團在新加坡獲准營運數位銀行業務。