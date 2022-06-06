在即將迎來繁忙的一周之際，周一亞洲盤日圓表現疲弱，而美元兌大多數貨幣走強。隨著歐洲央行即將召開利率會議，以及美國將公布5月消費者物價指數，本周市場仍將密切關注通膨變化。

美元兌日圓在上周升值2.95%後，於周一亞洲盤中一度升至130.99日圓，刷新一個月高點，也仍接近上個月創下的20年高點（131.34日圓）。早盤美元曾一度小幅回落至130.7日圓。

歐元兌日圓亦走高，盤中升至140.38日圓，延續上周觸及7年高點的升勢。

巴克萊分析師表示，上周日圓走軟主要因為風險資產重獲青睞、國際債息攀升、美元走強，以及油價上漲引發對日本貿易收支的擔憂。

美元指數在上周上漲0.47%、結束連續兩周的跌勢後，周一報102.06。

本周市場最關注的頭條大事將是歐洲央行於周四召開的利率會議，屆時該央行可能就7月是否升息奠定基調。

在歐元區5月消費者通膨再創新高後，市場預期歐洲央行可能會以50個基點的大幅度啟動升息。目前市場押注歐洲央行在今年的4次會議總計將升息125個基點。

澳洲央行將在周二召開利率會議，分析師普遍預期該央行將升息25個基點，但也有部分分析師預期將升息40個基點。澳元繼上周升值0.67%後，周一持穩於0.7206美元。