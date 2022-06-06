綜合莓起司風味星冰樂，145元起。（星巴克提供）

醇濃抹茶星冰樂，145元起。（星巴克提供）

咖啡連鎖品牌星巴克近期推出甜點系星冰樂新品「綜合莓起司風味星冰樂」及「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，有趣組合掀起討論，此外，今夏還推「醇濃抹茶星冰樂、醇濃抹茶咖啡」滿足抹茶控味蕾，並攜手foodpanda放送飲品買一送一優惠。

星巴克「綜合莓起司風味星冰樂」結合酸甜綜合莓果與起司風味醬，底部運用全麥餅乾粉模擬出有如蛋糕結構，最後撒上起司絲造型的巧克力風味裝飾，就像喝一杯起司蛋糕甜點般幸福；「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」則將起司風味醬混和摩卡、榛果風味調製出的咖啡星冰樂，訴求濃郁巧克力和堅果風味。

除了星冰樂新品外，星巴克今夏還推「夏日冰柚冷萃咖啡」，經典柚蜜醬配上冷萃咖啡消暑感十足，同時也針對抹茶控推2款常態性新品「醇濃抹茶星冰樂」及「醇濃抹茶咖啡」，特濃版抹茶還可選擇無加糖，讓抹茶香更顯馥郁。

星巴克攜手foodpanda放送優惠，8日至7月8日期間，連續31天不間斷釋出好康，首發8日至10日全新限定「綜合莓起司風味星冰樂、榛果巧克力起司風味星冰樂」推出75折優惠；11日至20日訂購星巴克特大杯香草那堤，享第二杯半價優惠；21日至23日訂購星巴克特大杯那堤、美式，享買一送一優惠；24日至28日訂購星巴克特大杯杏仁奶焦糖瑪奇朵、燕麥奶焦糖瑪奇朵，享兩杯7折優惠；29日至7月8日訂購星巴克特大杯焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價優惠，皆免輸入優惠碼，數量有限，兌完為止。