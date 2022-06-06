大陸滬深兩市在端午連假後首個交易日雙雙收漲，上證指數6日收漲1.3％，重新站上3,200點整數大關，連續兩個交易日上漲。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.11兆元。

香港信報報導，上證指數6日盤中最多下跌13點，跌幅為0.43％，低見3,181點後有買盤進場，股市止跌回升，以接近全日高位收盤，收報3,236點，上漲40點，漲幅為1.28％，成交額為5,173.14億元。

深成指6日盤中低見11,602點，下跌25點，跌幅為0.22％，隨後在低位有買盤承接，大盤漲幅顯著，高見11,941點，上漲312點，漲幅為2.69％，終場收報11,938點，上漲309點，漲幅為2.66％，成交額為5,950.15億元。

滬深300指數6日收報4,166點，上漲76點，漲幅為1.87％。創業板指數6日收報2,554點，上漲96點，漲幅為3.92％。

各類股方面，基本金屬、煤炭、化工股漲逾3％，石油、鋼鐵股漲逾1％，金融、房地產、水泥、電力股持穩。