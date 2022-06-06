群光宣布，5月營收為98.63億元，較4月大幅跳升22％，也比去年同期增加17％，為同期歷史新高紀錄。累計今年1到5月營收為467.69億元，年增13％。

群光表示，4月上海與昆山地區封城，使得該地區的客戶無法順利拉貨，上下游供應鏈的4月營收均受到影響，目前華東均已解封，客戶5月維持強勁的需求、訂單並未消失，帶動群光5月份營收大幅跳升至逼近百億元，不僅群光仍在努力補足之前無法順利出貨的訂單，由於需求只是被遞延至未來月份，預期未來幾個月仍需要加速趕工補足出貨缺口，目前群光位於中國的廠區運作正常，泰國廠區則為未來重點擴產地區，群光將深化全球供應鏈布局，為客戶提供更多元產地的製造服務，替客戶降低風險。

法人表示目前NB市場中，商用機種一枝獨秀，群光自去年開始就特別著重於商用NB鍵盤的擴展，因為採用LED背光模組後，附加價值較一般NB鍵盤高，也是今年鍵盤營收能夠持續成長的主要動力來源。另外，群光的2-in-1裝置鍵盤今年預計出貨暢旺，單價更優於商用NB的LED背光鍵盤，因此法人預估高單價鍵盤營收比重今年將持續攀升，有利於獲利表現。

此外，法人亦看好群光今年AI影像產品，因為今年陸續推出智慧家庭、商用視訊會議、商用監測系統、車用的駕駛監測系統與拋棄式內視鏡影像產品，再加上今年半導體IC料況舒緩以及泰國產能的配合，預估整體影像營收約有兩成的成長。