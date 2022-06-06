咖啡連鎖品牌店看準夏日飲品商機，紛推新品及優惠搶客。85˚C宣布濾掛咖啡在全聯獨家開賣，共有兩款新品，包含「瑪莉安東尼濾掛咖啡」、「經典曼特寧濾掛咖啡」，自10日至7月7日買一盒送一盒，平均一盒六入不到98元。

85˚C打造全新的濾掛咖啡，「瑪莉安東尼濾掛咖啡」特選瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵咖啡豆，口感有厚實的巧克力韻味，透出微妙的杏仁及堅果香；「經典曼特寧濾掛咖啡」特選尼加拉瓜、巴西、印尼的咖啡豆，內斂的稻草香，帶點丁香香料味及奶香，香醇口感可感受到層次分明的風味。外包裝上也打破過往低調的咖啡色系，以色彩鮮豔的風格呈現蘇門答臘火山質地稀有的印尼雲豹，及巴西熱帶雨林的綠意盎然，勾勒產地特色。

兩款風味濾掛咖啡，六入一盒市價229元，全聯獨家販售促銷價195元，10日起至7月7日，全聯會員優惠買一送一，兩款可任搭，平均一盒六入只要97.5元。