女星林青霞素有「台灣第一美人」稱譽，她19歲以瓊瑤電影《窗外》出道爆紅，轉型期的《東方不敗》也塑造出反串經典；息影多年的她如今雖已67歲，仍是不少人心中的女神。近日一張林青霞21歲舊照再度被挖出，沒想到女神絕世容顏竟與《迷惘美》女星李優的電眼甜笑撞臉。

林青霞當年靠著演出電影《八百壯士》中的女童軍楊惠敏，榮獲第22屆亞太電影節最佳女主角獎，如今這張絕美容顏劇照再度出土，只見21歲的她留著齊耳短髮妹妹頭，望向鏡頭露出一抹微笑淺淺，在當年風靡無數愛國熱血粉絲；如今已時隔46年了，但林青霞旋風的魅力仍不減。

林青霞(左)電影《八百壯士》的舊照再被挖出，與李優(右)的美貌略有神似。（圖／取自李優IG）

被說與林青霞(圖)舊照「神複製」，李優PO文感謝大家「人好好」。（圖／取自李優IG限時動態）

有趣的是，這張舊照被眼尖網友拿來比對，發現林青霞年輕時短髮齊瀏海氣質造型，竟與曾發行《迷惘美》單曲的女星李優有些許神似，在網路上引發熱烈討論。對此，李優近日也在個人IG限時動態轉發該張照片，又掀起網友一陣熱議，狂讚她根本是「神複製」；而李優本人也受寵若驚，謙虛表示：「你們人好好，青霞太美了，我只是個很崇拜她的小粉絲，能跟女神早期照片有一絲神韻相似，已經感到非常幸福了」。

今年30歲的李優其實在未出道前，就曾因出眾的超高顏值成為PTT表特版常客，女神級的美貌掀起鄉民們暴動；原先是圖文插畫家的她，開始跨足模特圈與網紅界，後來更出道進軍演藝圈，在2018年5月推出首本寫真及數位單曲《迷惘美》，受到不少人喜愛，IG也擁有17萬粉絲追蹤。