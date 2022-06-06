股后信驊(5274)報喜，隨著2022年雲端運算成長趨勢不變，伺服器市場將樂觀成長，信驊為全球BMC(遠端控制晶片)領域市占率霸主，故最新調高年度營收年增幅度，從30%上修調整為優於45%，另外，信驊5月營收也同步報喜，單月營收呈現雙增，更較去年同期大增52.71%。
展望2022年全年營運，受惠於整體伺服器市場需求仍然強勁及下半年產能分配有望提升，信驊樂觀預估下半年營運狀況將較上半年為佳，整年度營收年增預估將從30%上修調整為優於45%。
2022年雲端運算成長趨勢不變，且美系、中系雲服務商資料中心持續擴建，分別突破1200億美元、1300億人民幣，預期將帶動伺服器需求，信驊在BMC(遠端控制晶片)的全球市占率超過7成，出貨規模相當具有優勢，今年隨著半導體缺料持續改善下，將有助於信驊營運成長幅度加大。
信驊5月合併營收為4.66億元，月增加2.52%，較去年同期大幅增加52.71%；累計1至5月營收為20.71億元，較去年同期增加了54.81%。
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