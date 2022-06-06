雲林縣台西鄉台西港小沙灘被譽為「戲水祕境」，海巡人員呼籲勿到危險海域。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區有許多危險沙灘，其中台西鄉台西港有1處小沙灘被譽為「戲水祕境」，海巡人員6日強調此處並非戲水區，也沒有救生人員，呼籲民眾不要前往；另外，台西有才寮大排出海口沙灘、麥寮許厝寮漁港沙灘也經常發生民眾受困意外，請大家不要以身試險。

台西港為台西鄉主要漁港之一，地方為發展觀光漁業，向漁業署爭取經費興建觀海平台，配合港內「漁港小店」的經營，供遊客來此觀賞台西日落與大海蚵田，且此處退潮時還會形成一片小沙灘，被稱為「戲水祕境」。

海巡四二大隊人員表示，台西港外海主要是蚵棚區，漲潮時沙灘會被淹沒，退潮時才會露出一片小沙灘，但這片小沙灘並沒有規畫為戲水區，因此沒有救生人員與相關安全措施，來此戲水並不安全，海巡人員見有人靠近小沙灘，都會加以勸導。

海巡人員說，此片小沙灘往外海方向1、200公尺處，還有1處沙洲，會讓人誤以為水很淺，其實中間有許多暗流，沙土也很鬆軟，一旦走近很容易被困住，非常危險，呼籲大家不要以身試險。

四二大隊指出，雲林沿海在退潮後，有些地方會形成沙灘，包括台西鄉台西港、五條港、有才寮大排出海口，以及麥寮鄉許厝寮漁港、四湖鄉箔子寮漁港，去年許厝寮漁港曾發生1名7旬老翁不幸溺斃事件，上個月則有4名民眾受困箔子寮外海沙洲，所幸安全救回。

地方民眾提到，之前有才寮大排出海口被稱為「夢幻沙灘」但潛藏許多危險，已由雲林縣政府列為危險海域，台西港的小沙灘也不安全，請大家在堤岸上觀看美景即可，千萬不要下水。