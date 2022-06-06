花蓮縣13鄉鎮市確診比例進行分析，確診佔比居多的鄉鎮為秀林鄉、新城鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮。（花蓮縣府提供）

花蓮今天新增931例染疫，衛生局長朱家祥在防疫記者會表示，花蓮縣13鄉鎮市確診人口占比數，依序為秀林鄉、新城鄉、萬榮鄉等3原鄉最多，另外，玉里鎮確診案攀升，主要來自當地長照機構確診增加。有關疫苗注射，除了卓溪鄉稍落後外，其他鄉鎮市接率皆已達80％以上，朱家祥仍呼籲民眾接種疫苗，提升自我保護。

朱家祥說，確診案通報件數，花蓮縣醫療院所487例、縣內醫療診所通報數(含衛生所)400例、外縣市醫療院所通報數44例。根據COVID-19確診通報院所圖表顯示，5月14日起外縣市通報比例皆維持在6％上下，自5月23日起快篩檢測陽性，經醫師診斷評估後即確診，因此當日開始診所端通報比例逐漸攀升，院所端則逐漸減少。

朱家祥就花蓮縣13鄉鎮市確診比例進行分析，近期南區確診人數變多，以5月28日跟6月4日相比，目前確診佔比居多的鄉鎮為秀林鄉、新城鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮，其中增加最多的地區為玉里鎮。整體來看，截自6月4日，病例數佔花蓮總人口11.9％。

慈濟醫院開設「多功能新冠篩檢站」，每日上午9時至下午4時提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務，一站式的服務讓鄉親更便利，有需求的鄉親可多加運用。近期醫療照護專線(8230089)致電人數減少，因此晚間服務時間改為晚上6時至10時。

此外，花蓮縣府自5月30日至6月7日針對滿5歲至17歲學童進行校園接種兒童BNT疫苗，縣長徐榛蔚今天到花蓮高農、四維高中等校關心學生疫苗施打情形。徐榛蔚說，自6月8日起，滿5歲幼童及國小生可向13鄉鎮市衛生所電話預約接種疫苗，並依各衛生所開診時段提供疫苗接種服務；國中生及高中生的部分，需攜帶學校開立之「補接種通知單」，至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種。

另外，花蓮縣市區疫苗接種需求量大，縣府將於6月8日當天針對未在校園接種學生設立兩處大型接種站，分別在花蓮市中正體育館、吉安鄉吉安國小，現場採隨到隨打；國小、國中及高中學生前往接種時，請攜帶學校開立「補接種通知單」及健保卡；未入園幼童前往接種時，請攜帶健保卡。