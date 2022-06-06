真的只是純聊天沒約砲？有人妻在臉書分享發現老公手機內的約砲訊息，她表示因為生了小孩，夫妻間有段時間沒行房，但這段期間老公卻私下與援交妹聊Line，甚至還看到援交妹傳來旅館房號照片，老公則回覆對方「已到」，在她逼問之下，老公竟回覆雙方只是「純聊天」，但老公言行舉止破壞雙方信任，讓她心有疙瘩。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她表示日前在老公手機發現多則約砲訊息對話，因為才生第1胎，小孩目前1歲多，她坦承這段期間因為小孩要和她睡，老公只能睡客廳沙發，2人沒辦法有夫妻間的親密生活。

不過，人妻看到老公在約砲對話回覆對方「已到」，對方還上傳了旅館房號照片，邀請老公赴約，她看到這樣的狀況心都碎了，沒想到一臉正直的老公卻背著她做這些事情，她和老公攤牌後，卻得到的回應是「純聊天」沒有赴約，她還要求老公在神明面前燒香發誓，老公也明確發誓給她看。

人妻發現老公手機內存有約砲的對話訊息，但卻被老公回覆雙方只是「純聊天」沒赴約，讓她心有疙瘩。（示意圖/shutterstock）

人妻雖然懷疑老公所做所為，但是仍然說服自己相信老公所言，她回想老公平日正常上下班，準時回家，假日也在在家陪小孩，想不出什麼樣的狀況老公可以偷跑去約砲，冷戰了幾天後，她向老公警告若在犯就離婚，老公才緊張表示，不會在和這些援交主動加Line的女生聊天，但依舊強調「真的沒去」，面對老公的信任打折，想到這些過程心有疙瘩，接下來的日子不知道要怎麼和老公相處。

貼文一出，網友紛紛留言表示「約砲只有零次和無數次，不離婚就要接受他的無數次」、「都打已到了，你還相信沒去？」、「太早攤牌，應該蒐集證據」、「心裡如果決定好了要過下去，就不要再去鑽牛角尖」、「沒辦法接受，寧願離開自己辛苦帶小孩」、「下班準時回家不代表沒偷偷請假2小時赴約」。

另外還有女網友表示，自己做汽車旅館行業，常看到長相斯文，穿西裝打領帶，車子後座有嬰兒安全座椅的男性，並表示「這些男生的老婆應該想都想不到她老公會叫外送茶吧」，因此她強調「女生不想離婚就要從自己去改變」，「男人都有生理需求，當媽媽之餘別忘了也是老婆，該做的功課還是要做」，此女網友一留言，也獲得其他網友們紛紛按讚認同。