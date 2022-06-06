隨著疫情升溫，關懷防疫包發送問題多，台中市議員鄭功進、林祈烽、施志昌指出，南區有里長委託民眾代送防疫包的情況，但該名代送者竟在確診者家門口高喊門牌號碼，根本昭告「確診者在這裡」，害得其家人得忍受鄰居異樣眼光，恐導致更多人不願意主動通報、讓黑數增加，呼籲市府重視此問題。

台中市民政局長吳世瑋表示，目前防疫關懷包多委由物流寄送，將檢討相關各資保護方式。

鄭功進指出，他接獲陳情，1名住在南區的民眾家中孩子確診，但全家人都已經接種3劑疫苗，依照規定只需要自主健康管理即可，且孩子確診也是經由通報、醫師視訊問診，區公所及衛生所都確認過隔離場所與防疫規則，一切遵循規定。

未料送防疫關懷包的2名工作人員，卻在家門口大喊，還一搭一唱的喊出確診者住家門牌號碼，根本是昭告天下，鄭功進說，經查詢，其中1人還是要競選里長的準候選人，竟穿著競選背心高調送關懷包，憂心這種行為恐讓更多確診者害怕通報，形成黑數、成為潛在破口。

吳世瑋表示，過去防疫關懷包多由里幹事負責送，但因確診人數增加，目前委託物流業者協助，每個里的確診人數不同，有部分多達50多份關懷包，未來將檢討送達方式與各資保護。