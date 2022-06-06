受疫情影響，新北市不少學校陸續停課在家線上學校，團膳業者反映營運受重創，因為反覆停課，食材耗損費、人事成本仍是照算，因此4、5月份損失超過千萬。對此，教育局表示，5月中旬已發函給學校做彈性因應，若暫停實體課程就要通報廠商，並啟動契約協商應變機制，希望藉此降低團膳業者衝擊。

上將食品公司經理洪世源表示，公司提供雙北90多間學校營養午餐，4、5月份各縣市停課時間不一，導致公司一直面臨暫停供餐的問題，有時停課訊息太臨時，餐點都煮了，只能分發給員工或社福團體，食材費白白損失，另外停課後仍必須照常支付薪水給員工，對於團膳業者也是一大壓力。

洪世源說，公司這兩個月預期營業額就少了3000萬，現在都是在苦撐，去年中央還有給予團膳業者紓困金，但今年什麼補助都沒有，實在難以營運，加上團膳業屬於高門檻、利潤低的行業，近年來許多業者紛紛放棄經營，希望政府給予支持。

教育局表示，團膳業者問題日前已向教育部國教署反映，後續仍會透過相關機制來反應，針對因疫情停課，造成廠商食材損失部分，已請各校檢視午餐採購契約的退費原則，與廠商協調退費事宜，妥善與家長溝通，達成退費共識。

教育局補充，市府已在上月13日發文，校方若需要停止供餐，需要落實通報機制，方便業者順利處理已進貨的蔬菜品項，市府會持續提醒學校依契約辦理，並適時與業者協商相關應變機制，提供業者彈性調整菜單的空間，像是調整有機蔬菜、產銷履歷蔬菜實際供應日期或對象。

雖然團膳業者受影響，不過小農供應並未出狀況，多靠自銷便可處理。新北果菜公司表示，若遇學校停課，果菜公司就會透過雙菜雙保機制保障轄內農友，送到批發市場拍賣、改成小包蔬菜至農夫市集、農會超市或是自有管道銷售，目前每周都持續聯繫農友，確認蔬果供應狀況，近期並未接收到小農無法處理的訊息。