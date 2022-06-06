民進黨屏東縣黨部6日辦理新任主委交接，現場在身兼中執委的立委周春米見證下，由許展維正式交棒給新任主委羅平道，羅接下重擔後強調「自己是百姓的打雜工、人民長工」，願擔任溝通平台，盼在年底五合一選舉為綠營揮出一支漂亮全壘打。

55歲現任屏東縣議員羅平道，曾擔任過3屆佳冬鄉民代表及2屆縣議員，此次主委改選，他以同額之姿、毫無懸念當選。

卸任主委許展維感性表示，自2018年接下重擔，任內一直兢兢業業推動黨務，且連續輔選2018年地方五合一及2020年總統立委2場大型選舉，不僅協助蔡英文總統連任，另更交出2席不分區、2席區域及山原共5席立委當選，締造屏東縣最多席成績。

許展維更談到，民進黨提名伍麗華參選山地原住民立委，配合屏東縣長潘孟安，黨部展開142天上山下海全台跑透透輔選行程，最後創下黨內首位山原立委當選佳績。他承諾，在交接後會盡速將行政、輔選經驗傳授給羅平道，期望延續綠色執政優勢，在年底五合一選舉再次拿下好成績。

周春米則表示，羅平道是黨內優秀議員，個性內斂實在，問政、服務也都有目共睹，他出任黨部主委，無論是縣長選舉，或是縣議員選務協調與席次最大化，相信一定能夠團結全黨，繳出亮眼成績單。

周春米認為，「清廉、勤政、愛鄉土」，是民進黨創黨價值，也是自己從政的初衷，希望未來所有「屏東隊」成員，繼續秉持這樣的精神努力打拚，打造「希望城市」，讓屏東繼續向前。