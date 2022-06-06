據大陸財政部網站今（6）日消息，經大陸國務院批准，2022年大陸財政部將在香港發行230億元（人民幣，下同）國債。

消息稱，人民幣國債分四期發行，規模分別為75億元、50億元、55億元及50億元。為慶祝香港特別行政區回歸25週年，現定於6月15日發行首期人民幣國債，包括2年期25億元、3年期25億元和5年期25億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公佈。

此外，針對近期大陸的經濟形勢，呼籲穩增長、救經濟的聲音越來越高，發行「特別國債」成為熱議話題。對此，中國國債協會長、大陸財政部金融司前司長孫曉霞近日表示，需要再觀望兩個月，再判斷是否需要發行特別國債。

孫曉霞在中國財富管理50人論壇青年學術論壇舉辦的「當前形勢下發行特別國債的必要性與可行性」研討會中，做出上述表示。她說，大陸今年經濟下行，地方財政收入銳減約40％，加上俄烏衝突使大宗商品價格上漲、推動通膨，最後是基建投資乏力，都促使市場出現發行特別國債的呼聲。

孫曉霞表示，當前各項經濟政策的效應正在逐步釋放，經濟秩序開始恢復，因此她認為需要再向後觀望兩個月，再來判斷是否需要發行特別國債。

至於如何在提高赤字率與發行特別國債之間做選擇？孫曉霞認為，今年大陸財政赤字率按2.8％左右安排，但實際赤字率更高，根據IMF預測是7.7％。若目前政策的首要目標是「保民生、保就業、穩增長」，選擇提高赤字率或許更為妥當。

孫曉霞解釋，由於特別國債不列入赤字，而是納入政府性基金預算，就需要保證穩定的資金來源以解決利息支付問題，避免增加財政負擔。她建議，可以用特別國債資金去投資一些有能力的企業，促進企業發展，形成穩定的現金流，實現可持續的投資收益，不僅可以帶動其他資金進入市場，也可以用投資收益來覆蓋特別國債產生的利息成本。

大陸曾發行過三次特別國債，分別是在1998年亞洲金融危機爆發，2007年次貸危機初顯端倪、流動性過剩及內部面臨通膨壓力，以及2020年疫情衝擊。