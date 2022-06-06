台股6日大盤維持在平盤上整理，量能相對偏低，美股電子盤上漲，指數在賣壓不大下，中場後緩步墊高，終場指數上漲53點，收在16,605點，成交量為2,102億元。

國泰證期協理簡伯儀分析，美國勞工部5月非農就業人數新增39萬人，高於分析師預估的32.5萬人，失業率持平在3.6％，整體就業市場表現仍出色，也使得市場擔心聯準會將維持偏鷹派的做法，預料6月、7月還會各升2碼。

美元目前徘徊在20年高點附近，由於美元價格反映出和避險相關的風險溢價，若升息腳步未停歇，預期美元仍將為維持高檔，對於股市表現不利。

5月營收本周陸續公布，由於4月很多公司受到大陸封城影響，整體營收呈現下滑。5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）雖然連續23個月呈現擴張，但指數續跌2.8％至53.5％，創下2020年7月以來最慢擴張速度。

PMI組成五項指標中，新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，且二指數皆滑落至2020年7月以來最快緊縮速度，組成指標中，供應商交貨時間上升，存貨仍維持擴張，後續庫存偏高問題恐將持續影響製造業，第二季整體基本面有疑慮。