張善政親回朱立倫將「換政」傳聞 再曝與羅智強關係

外傳國民黨主席朱立倫返台後會「換政」，鬧得各界沸沸揚揚，不過國民黨今（6）日澄清，強調國民黨中常會已於5月18日正式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，「絕無任何變化」。資深媒體人董智森則點出朱立倫的佈局，表示不可能再換掉張善政，因為這樣做「反而對他(朱立倫)傷害更大」，引發討論。

董智森在中天新聞《大新聞大爆卦》中表示，現在「國民黨在桃園百分之百是張善政，不可能換」，他更直言「即使朱立倫被換掉，張善政也不可能被換」，董智森認為，現在張善政已經成為定局了，只是因為他自己還在善後，加上朱立倫赴美，所以他收拾善後就比較沒有力道，但董智森強調「今天是因為羅智強的動作比較多，這些動作已經完全無法影響張善政，這些都沒有用，絕對不可能再換了」。

董智森更說出「如果今天朱立倫又『換政』，你『換柱』又『換政』，那你不要幹了啦，永遠都在換人，反而對他(朱立倫)傷害更大」。董更點出當時朱立倫的佈局，認為「朱立倫如果當初和地方溝通的話，就會曝光張善政，這是一張秘密王牌」，因為國民黨沒有秘密，只要跟誰協商，馬上就會上新聞，就會有許多關切電話來，導致對方打退堂鼓，而當初朱找張善政，張是不同意的，是張善政好朋友韓國瑜也去勸，張最後才同意，「這是一個勸導很久的定局，因此不能見光死」。

董智森也坦言，現在國民黨把這事情搞得太複雜，讓很多人罵，但這樣繼續罵也罵不了1個月，「因為接下來就要進入選戰了，進入選舉期之後，就會有很多分叉的力量」，並不會只有討論張善政，到時候各縣市就會有很多政治明星出來分散話題，「換政」就一點都不重要了。

國民黨中央強調，張善政是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長；張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。