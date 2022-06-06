中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近稱，未要求感染新冠肺炎的死亡個案24小時內火化，引起各界譁然。萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，過度嚴苛的規定，恐導致確診亡者家屬的心理健康出問題，認為只要親友戴好口罩、做好防疫措施，參加亡者葬禮的染疫機率比去KTV唱歌還要低。

潘建志在個人臉書粉專發文指出，確診亡者須於24小時內火化的規定，在走向共存、放寬居隔，就連餐廳都不禁止內用的現況來看，「不近人情也不合理」。根據近2年許多研究顯示，空氣與氣溶膠傳染，才是新冠病毒傳播的主要方式，接觸帶有病毒的物體表面，感染機率微乎其微，甚至不到萬分之一。

潘建志認為，在良好通風的環境下，沒有呼吸的大體並不會產生氣溶膠，傳染力相對低，加上親友們都做好防疫措施，如帶著口罩參加葬禮等，「染疫機率比去KTV唱歌要低很多」。

潘建志直言，確診亡者裝入雙層屍袋後就絕不能打開，連見上最後一面都不被允許，「是過度嚴苛且沒有必要的規定」，很可能導致家屬心理健康出現問題。他透露，門診中遇到不少個案是確診亡者的家屬，其中出現創傷後壓力症候群（PTSD）的個案比例相當高，罹患焦慮症及憂鬱症的個案也不在少數。

「見不到最後一面，可能成為許多人心中的遺憾」，潘建志強調，要開放解封、恢復正常生活，中央應好好檢討確診亡者的處理流程，提出一份時間上較寬鬆，且更合乎人性的告別式方案，照顧家屬的心理需求、給死者尊嚴，也保障殯葬業者的安全。