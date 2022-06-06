後壁少數種稻的非灌區土溝社區農民也說，附近的民間糧商今年一期稻作，每百台斤開出1000元出頭的價格，農民大多十分滿意。（張毓翎攝）

台南市後壁區是全台主要稻米產區之一，進入一期稻作收割期，由於今年種植面積、產量均減少，後壁區農會6日開始收購溼穀，依照含水量不同，最高價每百台斤來到1050元，相較以往行情每百台斤900多元，創下農會一期溼穀收購價近10年來新高。

配合「稻作4選3」和「大區輪作」制度，後壁一期稻作面積減少8成。後壁區農會總幹事林怡歆表示，以往後壁一期稻作面積3200公頃，而今年曾文、烏山頭灌區的田區，順應水稻新政，幾乎沒有種稻，領取休耕及節水獎勵補助，一期稻作種植面積剩下480至490公頃。

林怡歆說，近來天氣變化大，一下子出大太陽，一下子又烏雲密布下大雨，嘉義、雲林等地都傳出稻熱病，後壁農民也有反映稻熱病的問題，導致產量減少1至2成不等，日前農政單位到產區會勘，是否達到水稻保險理賠標準，還得待之後公部門去認定。

林怡歆說明，今年後壁一期稻作不到500公頃，普遍也減產約1成，在兼顧農民收益上，而訂定出此價格。她提到，過去農會收購進來的稻穀，會超過銷售總量，不過站在照顧農民立場，還是會全收，今年面積雖然減少，但自營糧的部分依然足夠使用。

有20年種稻經驗的後壁農友蔡志仁說，今年秧苗、農藥和人力等成本，漲幅加起來達3成；然而，今年氣候特別差，稻米不好照顧，減產3成之多，不過收購價格還不錯。後壁少數種稻的非灌區土溝社區農民也說，附近的民間糧商今年一期稻作，每百台斤開出1000元出頭的價格，農民大多十分滿意。