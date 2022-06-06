血癌新藥出貨給力，藥華藥(6446)5月營收3.47億元，月減1.6%、年增980%，前5月營收9.52億元，創歷史新高，超越去年全年度總營收，年增496%。

藥華藥指出，罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)歐洲出貨減少，使得5月營收呈現月減的局面，不過，美國市場持續繳出雙位數成長的成績單。

藥華藥3月美國子公司已貢獻上億元營收，4、5月繼續雙位數成長。執行長林國鐘近期飛往美國視察銷售團隊，進行季度檢視與展望。執行長林國鐘表示，當地用藥反饋的訊息正面，未來美國市場的貢獻值得期待。

Ropeg除了在美國市場大放異彩，今年歐洲出貨量也已大於去年，且次數更頻繁。隨著歐美銷售持續成長，藥華藥認為，Ropeg銷售成長力道值得期待。

此外，藥華藥Ropeg的原發性血小板增多症(ET)新藥第三期臨床試驗，獲得數據安全監督委員會(DSMB)的正面回應，確定安全性無虞，建議臨床試驗繼續進行。本試驗預計收案160名受試者，目前收案人數逾7成，最快今年底完成收案。董事長詹青柳表示，希望ET未來能成為Ropeg的第二項適應症，造福更多病患。