美股上周五收黑，6日亞股有漲有跌，台股開高震盪收紅，但外資小幅賣超偏匯出，新台幣跌勢延續，終場收在29.415元兌1美元，為逾一周新低，貶值2.7分，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量縮小至6.38億美元。

外匯交易員表示，美國非農就業數據表現優於預期，提供聯準會（Fed）升息支持力道，且市場對經濟衰退擔憂升溫，美股四大指數應聲重挫，亞股則是各走各的路，日韓股市領漲，台股端午節連假過後跟著開高，盤中一度漲逾百點，最後上漲53點至16,605點，但新台幣受到外資仍賣超22億元，並且偏匯出的影響，延續連假前貶勢，上演股匯不同調。

外匯交易員指出，國際美元指數回升至102上下整理，主要亞幣有升有貶，且因出口商月初並無拋匯急需，僅實質拋補進場，新台幣頓失支撐，盤中最低來到29.446元。接下來市場靜待月中Fed利率決策會議結論，提供外資動向進一步指引，短線新台幣預料將是區間整理格局。