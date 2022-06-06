「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」夾著切達起司圈，咬下立刻飄散濃郁鹹香滋味。（朱世凱攝）

速食店肯德基日前新推「莓果奶酥撻」後，不久又在臉書粉專上寫道「即將進軍OO圈」，再度吊足網友胃口。今（6）日舉辦新品發佈會，公布將推出「起司圈」並順勢開賣「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」，咬下去不只可以嚐到鹹香滋味，酥脆原塊雞腿肉也瞬間在嘴裡迸發肉汁，新品將於明（7）日至7月18日限定上市。

肯德基過去發表多款起司類產品，這次再度瞄準起司控開賣包夾切達起司圈的「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」，濃郁起司入口搭配雞腿肉以及法式青醬的迷人香氣，美味相輔相成，番茄片帶來清爽感，不只外型可愛，嚐起來也是驚喜連連。

「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」自7日至7月18日在全台肯德基門市販售，單點售價139元；個人套餐含中暑、可樂售價165元；XL套餐則含有咔啦脆雞、原味蛋撻、薯條，205元。若以優惠券代碼點餐，即可用145元帶走該品項外加中杯可樂一杯。