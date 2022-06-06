解放軍第一艘自製航母「山東」艦上出現無人機隊

解放軍第一艘自製航母「山東」艦最近部署輕型無人機，引發外媒一波廣大關注，甚至有報導說，中方在航母上部署無人機已超越美國。

據中方官媒《環球時報》5日報導，中國分析家說，這類組合能提高航母的後勤支援能力和狀況覺知，根本沒什麼好驚訝的，因為更大，更尖端的無人機可能很快就會上中國航母。《美國之音》（Voice of America）周日報導，無人機群出現在「山東」艦飛行甲板上，並引用了最近在社群媒體上瘋傳的照片。

《美國之音》說，畫面中可以看到，至少有兩款7架無人機，而CCTV-7的標誌表明了它的真實性。儘管畫面的解析度有限，但這些固定翼無人機很可能不是高端型，不過能垂直起降。

而《環球時報》說，相關畫面確實來自央視報導螢幕截圖，最初出現在上周二解放軍南海艦隊公開的錄影畫面中，後來廣泛由解放軍附屬媒體報導。不過，報導中並未詳述這些無人機。

一位要求匿名的北京軍事專家周日說，對包括驅逐艦和護衛艦等解放軍戰艦來說，配備輕型無人機是很正常並常見的，所以看到它們出現在能容納更多無人機的航母上，並不足為奇。

這位專家說，雖然這些無人機起飛重量有限，航程也不長，但卻能在艦隊中發揮運輸用途，或是從事偵察任務，提高航母的狀況覺知力。