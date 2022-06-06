桃園6日新增5162例本土個案，較昨天下降10.89％，市長鄭文燦表示，確診個案已在下滑，因此綠色醫療通道的時間及場次將做縮減，另外為提升疫苗覆蓋率，8日、11日將於25個社區接種站分別提供莫德納、BNT疫苗，呼籲民眾趕緊接種疫苗。

鄭文燦說，市內28家醫院、255家診所、13個社區醫療採檢站，以13個社區醫療採檢站為例，5月11日至6月5日有1萬6514人看診，其中有586人拿抗病毒藥物，另有9616人快篩陽，7360人快篩陽判定確診成功，綠色醫療通道的使用人數皆略下降，目前仍會保持13個站點，方便民眾就近採檢及拿藥，但時間場次會做縮減調整。

鄭文燦指出，為擴大疫苗覆蓋率，8日上午將於25個疫苗接種站提供莫德納疫苗接種，6至11歲的學童也可以由家長陪同接種；11日則提供成年人、兒童5至11歲的BNT疫苗。65歲以上長者、原民長者55歲以上皆可使用愛心計程車接送，會發放2劑快篩、桃園好米1包、700元禮券。

談及學校接種情形，鄭文燦表示，目前195所公私立國小及600所幼兒園，5日前皆已完成BNT、莫德納疫苗入校接種，學童覆蓋率為64.93％，呼籲家長們趕緊帶孩子來接種。

鄭文燦另盤點市內醫療量能，11家責任醫院專責病床有1346床，已使用556床，空床仍有790床，ICU開設43床仍有5床空床，加強型防疫旅館130房間使用69個房間。口服抗病毒藥物有4萬4431劑到位，抗病毒藥物放皆已發放至各診所及藥局供民眾領取。