費城街頭槍響3人斃命 人群驚逃畫面曝光

美國費城（Philadelphia）南大街（South Street）於當地時間4日晚間11點31分發生大規模槍擊案，當時正逢假日，凌晨的鬧區街頭熙來攘往，目擊者稱至少5名可疑人士相互起口角，然後就聽到一連串槍響，監視器畫面可以看到所有人嚇得四處逃竄，人潮推擠差點發生意外。這起悲劇目前已知造成3人死亡、11人受傷。

WATCH: Philadelphia Mass Shooting Surveillance from corner of 3rd Street looking down along South Street 11:30pm. Large crowd of people run for their lives up South Street toward 4th Street. Two men & woman killed among 14 total who were shot @phillypolice say @fox29philly pic.twitter.com/Y5zUgL87HV — Steve Keeley (@KeeleyFox29) June 5, 2022

Surveillance video from a local business shows pandemonium after shots ring out near South & 3rd streets in Philadelphia last night just before midnight. pic.twitter.com/XLqGWEXAu1 — Marcus Espinoza (@MarcusFOX29) June 5, 2022

根據《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報導，當地執法人員佩斯(DF Pace)表示，南大街警方晚間巡邏時聽到幾聲槍響，隨即趕往現場支援，目睹有幾名槍手確實朝人群方向濫射。有幾位民眾不幸中彈後，躺在人行道苦苦哀嚎，員警也急忙協助CPR救援。目前仍不清楚槍手犯案動機，還有待警方調查釐清。

其中，69歲的威廉(William)是這起槍擊案中的受害者之一，他回憶當時站在地鐵站外，看到有幾名男子一言不合朝對方互毆，一氣之下掏槍掃射。「不眨眼的子彈到處亂竄，然後我的腿剛好被擊中，不敢相信自己會遇到這種事，實在太可怕了。」

BREAKING: Video of last night’s shooting on South Street in Philadelphia pic.twitter.com/6aJ5AXpn9c — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) June 5, 2022

另一名無辜民眾克羅威爾(Crowell)是這起事件最年長的受害者，他表示，當天附近剛好舉辦一個戶外駐唱表演，街上擠滿了人，多到連走路都很困難。突然幾聲槍響劃破天際，大家往東南西北先逃再說，有人不小心跌倒趴在地上，後面的人差點煞不住。子彈亂飛有人乾脆選擇蹲下，也差點被踩死。

CNN報導指出，此次費城槍擊案是本週全美累積第9起的大規模濫射事件。市長肯尼(Jim Kenney)表示，「血淋淋的槍枝暴力再一次上演，又有無辜的人民死去…」他也向市民宣布部分地區開始執行宵禁，禁止所有人車通行。