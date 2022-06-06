和勤(1586)5月營收1.77億元，月增2.37％，年減15.14％；累計前5月營收10.70億元，年增2.92％。公司表示，因嘉興和新廠配合當地政府為期10天防疫封控，5月營收仍受影響，但已較上月增加，隨著各地解封、運輸物流恢復正常，5月下旬已加緊出貨，遞延的出貨將在6月營收顯現。

和勤5月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.17億元，佔比66.10％；硬碟機構件（VCM Plate）0.51億元，佔比28.73％。由於配合當地政府封控，雖然已提前備貨生產，但解封後才可正常出貨，6月已完全正常，原本排定的重卡零件等新品量產時程未變，美系電動車大廠增量也按規劃進行，遞延出貨加上正常排程出貨，6月營收將恢復成長，下半年進入傳統旺季，營收逐月走高可期。

大陸工信部將啟動新一輪新能源汽車下鄉活動，預期公司將可受惠。和勤除了供應美系電動車大廠高壓開關平台件、門鎖、剎車系統零件之外，也供應各大合資品牌與新創品牌新能源車座椅、門鎖零件，今年還將量產電子剎車系統零件，並持續開發模組化電驅零件、電池相關配套件等，新能源車零件比重穩定成長。