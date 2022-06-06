健喬(4114)集團旗下主力產品愛克痰600mg發泡錠(乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)，今接獲中國大陸國家藥品監督管理局領證通知，後續將依國際市場布局規劃，發展中國大陸上市相關合作的推動。

愛克痰600mg發泡錠(乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)於2015年10月28日取得中國大陸藥監局藥品審評中心臨床批件，於2019年2月完成和原研藥品臨床等效報告，並依註冊辦法受理審評，歷經多年終在今日接獲領證通知。該藥品在2020年正式納入醫保給付，並也是中國慢性阻塞性肺疾病診治指南(2021年修訂版)中列為主要的化痰劑，也是COVID-19必要治療藥品之一，這個領證消息對健喬在中國市場布局的發展里程碑上意義非凡。

根據市場資訊統計，中國大陸2020年化痰藥品銷售金額為人民幣85億，其中NAC市值約在人民幣30億，NAC發泡錠在中國大陸市場約達人民幣1.6億元(4400萬顆)，目前中國大陸銷售主要為兩家，一家是原廠，另一家是中國大陸在地藥廠，在市場需求大、供應少下，而健喬集團多年鎖定多項高技術門檻發展，發泡錠劑型的愛克痰600mg發泡錠，在台灣及大陸均取得一致性評價的資質。健喬集團各廠不斷進行工廠自動化及規模經濟化的投資，都是為了迎來國際市場布局所做的準備。

健喬在中國大陸將採用授權經銷與標案的雙模式，在中國大陸展開銷售合作。法人認為，愛克痰600mg發泡錠在台年銷量已突破6,000萬顆，又是在大陸NAC發泡錠的第一支進口學名藥，未來在中國大陸的銷量有望複製台灣成功模式，強攻整體化痰藥人民幣85億市場，發展很值得關注。