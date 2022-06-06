馬來西亞一個農業產業協會周一表示，馬來西亞已經錯過了黃金機會，無法在棕櫚油高價的時候大賺一筆；目前由於嚴重缺工約1.2萬名工人，馬來西亞可能遭受更多的產量損失。

由於勞動力短缺，馬來西亞一直無法全力收割棕櫚果，新冠疫情導致移工難以入境。大馬的移工代多數來自印尼，占了莊園約8成的勞動力。在疫情爆發之初的移工總數高達43.7萬人。

由於勞動力問題，棕櫚油價格在今年飆到歷史新高。主要的棕櫚油生產國印尼祭出了出口限制措施，烏克蘭和俄羅斯也發生了戰爭，而馬來西亞竟然無法搶得優勢。

馬來西亞莊園所有者協會(MEOA)說，可悲的是，馬來西亞錯過了整體呈現的黃金機會，在有限勞動力之下，無法在收割階段處理所有棕櫚的砍伐工作。

馬來西亞在去年九月批准招募3.2萬名移工，從事棕櫚樹種植，但是移工至今仍未進入馬國。

MEOA表示，如果不馬上投入勞動力，2022年的產量將進一步降至1860萬噸。

馬來西亞棕櫚油協會(MPOC)在上周下調了今年產量預期，為1860萬噸，而此前的預估為1890萬噸。

MEOA說，如果移工的許可證延期的進度緩慢，該預測可能會進一步調降。

印尼方面則由於程序問題，在上周取消了派遣國民前往馬來西亞工作的計畫。