台北市政府發言人陳智菡日前在臉書發文指控，蔡英文總統「暗崁」疫情資訊。市議員江志銘今質疑，陳智菡的發言是抹黑，超出政治口水的範圍，認為陳不適任擔任發言人。對此，市長柯文哲回應，陳智菡一定有她的證據；陳智菡則說，4月6日會議中的一份密件，從來沒有提供給台北市政府，絕對不是抹黑。

江志銘表示，陳智菡日前指控中央「暗崁」疫情預估資訊，指控蔡英文對北市府隱匿重要疫情資訊，但衛生局長黃世傑在總質詢公開表示，中央對於疫情的資訊完全公開、沒有隱匿。他認為陳智菡的發言超出政治口水的範圍，已涉嫌違反新冠肺炎條例散播疫情謠言或不實消息的規定。

江志銘詢問，柯文哲稱應該叫陳智菡回答，怎麼會叫市長當「發言人的發言人」，質疑柯文哲鐵了心要包庇陳智菡，難道陳智菡所做所為不是網軍、帶風向，柯文哲一再攻擊民進黨雙重標準，但市府幕僚要問市長解決問題，不是製造問題，陳智菡已不適任擔任市府發言人，強烈要求調整陳智菡的職務。

柯文哲對此表示，陳智菡是台北市政府的發言人，當然她的發言還是代表台北市政府，他認為陳智菡要講什麼話，一定有她的證據。他重申，民進黨中央發言人的發言，並不需要不用蔡總統，讓她自己來回答好。

陳智菡則回應，4月6日總統在總統官邸進行防疫會議，沒有邀請當時疫情最嚴重的新北與台北，防疫資訊提供一份密件，提供疫情、政策分析，邀請前副總統陳建仁、副總統賴清德、指揮官陳時中、疾管署長周志浩等人，但此會議沒有邀請雙北，甚至其他縣市首長。

江志銘不滿表示，就因為沒有邀請雙北市長出席，就認為蔡政府暗崁疫情，公開抹黑蔡政府，但是並沒有所謂密件，黃局長已經公開表示疫情都是公開。陳智菡強調，有一份密件清楚呈現有很多資訊沒有呈現給雙北市，這可受公評，絕對不是抹黑，這份密件從來沒有提供給台北市政府及北市府防疫人員，她已經確認過。

江志銘追問柯，這樣的發言人不需要調整職務嗎？還要繼續包庇，柯文哲反問，總統府要說明，那場會議的本質是什麼，如果是黨內聊天或是黨內聯誼會就算了，如果討論疫情就很奇怪。

江志銘認為，可以質疑那天沒有邀請雙北市長，但不能說暗崁疫情資訊，柯文哲說，那天給其他人的資訊是什麼，那天到底討論什麼，但他不要當發言人的發言人，應該要由她自己的立場。

江志銘批評，陳智菡已經逾越當發言人的角色，應代表市府發表北市府立場，不是加諸其他揣測的意見，抹黑、公開挑戰中央政府，她已經不適任擔任發言人，應該調整發言人的職務。柯文哲說，議會的意見有聽到，回去會討論，民進黨中央黨部發言人的發言，「我是一定不要當發言人的發言人，這沒有道理。」