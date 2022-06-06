防疫保單「類擠兌」 高嘉瑜再籲金管會出面、業者承諾理賠（圖擷取自影片）

本土疫情嚴峻，衍生防疫保單之亂，甚至出現「類擠兌」風波。對此，民進黨立委高嘉瑜今（6日）表示，金管會應該要做保戶後盾，籲保險公司承諾2年內相同條件一定理賠得到。

高嘉瑜表示，會發生防疫保單之亂，最根本問題就在保險公司理賠條件前後不一、核保條件一日三變，讓保戶對保險公司失去信心，才會發生類似銀行擠兌的狀況

她說，好像先核保的就可以理賠得到，後者就理賠不到，保險公司應該要出面承諾保證，只要2年內相同的理賠條件，都一定能夠理賠，金管會應該要出面做保戶的後盾，要求保險公司秉持誠信跟公平待客原則。