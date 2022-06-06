浮游動物不只是構成海洋能量金字塔的基石之一，也是大洋探勘的重要生態指標。國家海洋研究院6日說，《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》是一本鑑定與分類浮游動物的專書。《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》則以科普文章的方式介紹浮游動物中游泳能力較弱、多半隨波漂流的類群。希望藉此二書讓民眾多認識這些海洋中微小的存在。

為深耕海洋研究及推廣海洋科普知識，國海院於去年起展開浮游動物與漂流動物的資訊收集，盼能提供國內海域觀光遊憩熱區與潛點的生物與水質環境動態資訊，有利於增進民眾遊憩安全，對海洋留下美好記憶。

配合行政院「向海致敬」政策，也是對我國海域觀光遊憩熱區與潛點的生物與水質環境動態資訊掌握，須進一步加強對水母等有毒生物的瞭解。然而，台灣周圍複雜的海流環境，致使目前科學界尚不易掌握全般資訊對水母預測，而國人一般對浮游動物的認識仍相當陌生。

有鑑於此，國海院出版浮游動物相關書籍，提供一般大眾、研究學者及教育單位等使用，提升國人用海知識，以利維護遊憩安全。國海院院長邱永芳表示，浮游動物不只是構成海洋能量金字塔的基石之一，也是大洋探勘的重要生態指標。希望透過《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》與《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》，讓民眾多認識海洋生物。