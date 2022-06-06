屏東縣6日新增2213例本土確診個案，今日排定陸興中學及鶴聲國中2校青少年施打BNT第三劑疫苗追加劑；屏縣府表示，青少年第三劑疫苗將於10日前完成縣內國高中58所校園施打，施打方式原則上採學生不動、醫護動，並視醫護人力、學校場地，因地制宜彈性調整。

根據統計，截至目前屏縣5-11歲總人口數4萬715人，兒童疫苗共施打3萬2394人，施打率79.6％。屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，這次兒童疫苗施打屏東很早就做好準備，因為縣地幅員遼闊，不像都會區可以很快速到各醫療院所施打。

因此，全縣整合衛政、社政、民政、教育、警察、環保，從交通節點屏東火車站、進入校園施打，到特約醫療院所、33鄉鎮市衛生局，在醫護人員努力下，都提供施打服務，才能有這麼高的施打率。

縣府指出，隨著疫情進入高原期，疫苗是防範疫情中重要措施，12-17歲青少年施打BNT第二劑滿150天，即可接種追加劑，若以6月6日後施打推估，只要在1月6日前施打第二劑即可接種追加劑，呼籲學童盡早接種提升保護力。

衛生局表示，打完疫苗後的副作用大部分都以注射部位疼痛為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況，也提醒同學在施打前，不要熬夜，睡眠充足；接種後，要多喝水，2周內避免劇烈運動，如有不良反應請立即就醫。