新加坡總理公署6日宣布內閣人事調動，財政部長黃循財（Lawrence Wong）受委為副總理，李顯龍總理放假或出訪期間，黃循財將擔任代總理。黃循財也會從副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰手中，接管總理公署的政策策略署。

除了黃循財，本輪調動也有三名政務部長和政務次長獲擢升，另有五名政治職務者調換部門。李顯龍在臉書貼文中說，安排政治職務者調動部門，是為了讓他們擔起新的責任。

4月14日，李顯龍宣布，內閣成員支持財長黃循財成為執政人民行動黨（PAP）第四代團隊領袖，為黃循財接任新總理一職鋪路。

外界原本估計副總理王瑞杰是接替李顯龍的熱門人選，但前者在去年4月以健康理由宣布辭去第四代領導一職，黃循財之後從對方接任財長職務，因此被視為很有機會成為下一任總理。

現年49歲的黃循財原本是一名公務員，在2011年大選投身政治，其後曾任國家發展部長、教育部長等職位，並在2021年調任財長，同時兼任跨部門抗疫小組聯合主席。