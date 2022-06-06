「最正主播」蔡尚樺近年成功轉型為主持人，曾以《全民星攻略》和曾國城共同獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎。蔡尚樺明（7日）即將33歲，男友提前送用70張千元鈔票做的蛋糕，讓她驚喜不已，同時也透露婚事進度。

蔡尚樺將滿33歲之際，最近和親朋好友一起慶生，不忘在社群平台曝光各式聚餐美照，但唯獨沒特別放上男友送的驚喜禮物。根據《TVBS新聞》報導，蔡尚樺男友花了7萬塊，將千鈔疊成一個特製蛋糕，做到一半還因錢不夠跑去領錢，讓蔡尚樺很感動。

事實上，蔡尚樺和男友從學生時代交往至今，已長達10年之久，男方目前為台積電工程師，目前為一北一南的遠距離戀愛，但蔡尚樺和男友秉持「不吵隔夜架」、「遇到問題馬上溝通」、「每周見一面」的維繫秘訣，感情依舊緊密。根據《三立新聞網》報導，蔡尚樺和男友已有結婚共識，預計兩、三年後將步入下一個階段。

考量女性有生育年紀的限制，蔡尚樺3月宣布完成凍卵，回憶取卵的過程，她表示打了近2週的排卵針、吃口服藥，最後選在情人節取卵，「我在療程中的確變胖了也水腫許多，還好手術完我剛好也食慾不振，兩週左右就瘦回來了！真是謝天謝地哈哈哈」。