文化部今（6）日公布新人事，國立台灣美術館館長由台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義接任；原國美館館長梁永斐則繼續專任國立歷史博物館館長，將於7月1日正式生效。

文化部長李永得表示，梁永斐館長於2020年11月接任國美館館長至今，順利完成「國家攝影文化中心」開館、持續推動「重建台灣藝術史」相關研究與展覽、國美館軟硬體升級等重要任務，並於今年2月接下兼任史博館館長，兼任史博館館長期間，以專業角度梳理國美館及史博館兩館分工定位，並完成史博館館藏盤點，讓延宕已久的整建工程順利步上軌道，預計於明年8月試營運，對於整建後營運方向梁館長亦有完整擘劃。

李永得表示，考量國美館及史博館兩個國家級館舍的長遠、專業發展，將由梁永斐專任史博館館長，相信未來更能深刻發揮其所長，擴展藝術家網絡連結效益，為史博館開展新頁。

新任國立台灣美術館館長廖仁義，法國巴黎第十大學美學博士，現任國立台北藝術大學博物館研究所教授兼圖書館館長及傳統藝術研究中心主任，曾任駐法國台灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、北藝大主任秘書等。

李永得表示，廖仁義具美學評論、策展與博物館管理專業，理論研究及行政實踐兼長，「相信廖館長能持續帶領國美館強化台灣美術史及攝影史建構，在豐碩的台灣藝術典藏及研究基礎上，以國家美術館的高度推廣深化，並進一步跨域合作，與國際接軌，讓世界看見台灣的藝術能量。」