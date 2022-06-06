央行連續2個月在外匯市場調節，以及外資巨額匯出，致使3月和4月外匯存底呈現月減，而此一趨勢，終於在5月出現逆轉。5月外匯存底月增37.93億美元，達5488.54億美元。央行外匯局長蔡炯民今天表示，5月外資淨匯入26.97億美元，買超台股為30億新台幣，5月外資本金及股利盈餘淨匯出約10億美元，較上月淨匯出約80億美元明顯下滑。

蔡炯民表示，5月美元上半月較強而下半月轉弱，5月非美貨幣由貶轉升，歐元升值2.27%，英鎊升值1.07%，加幣升值0.81%，澳幣升值0.83%，日圓升值1.99%，新加坡幣升值1.1%，人民幣升值0.03%，新台幣升值1.45%。

蔡炯民表示，5月市場對美國政策利率年底的預期又較4月為鴿，4月預期上升到2.5%，而5月則下降到2%。影響全球資金移動的因素，除了景氣和貨幣政策外，美國科技股的波動也是重要因素。5月美國科技類股回升，同時外資5月淨匯入，並買超台股30億元新台幣。

外資今年以來因地緣政治影響，減持風險性資產，賣超台股並匯出，3月和4月外資在台股賣超均超過2400億元新台幣。連續2個月外匯存底共減少49.3億美元。但5月單月外匯存底則增加37.93億美元。5月外匯存底增加中的投資運用收益，包括美國公債的債息收入等。