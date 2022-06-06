富采投控(3714)公告5月營收25.56億元，月減13.40%、年減19.3%，累計前5月營收140.55億元，年增8.44%，公司預期，上海解封後，供應鏈仍需要時間恢復，第二季營運恐較第一季下滑，第三季營運則可望回溫並優於第二季，今年營運力搏與去年持平，甚至成長。

富采董事長李秉傑表示，封控物流風波即衝擊5、6月，第二季出貨原本預估持平首季，目前來看物流仍未穩定，營運有壓力，而訂單遞延下，第三季營運可望回溫並優於第二季，但第三季要把先前的缺口補回且更往前仍有挑戰，今年全年營運則仍有望與去年持平，甚至成長，但都還是要視下半年狀況。

大陸消費性補貼，對電視有力，可望拉抬出貨和稼動率，因為最近稼動率不高，對量能有顯著助益，但對於毛利率相對無助。前景不明朗，企業對資本支出就相對保守謹慎，下游需求疲軟，供應商、供應鏈有一定庫存水位，電視價格也評估不會明顯反彈，不過對成本下降有利營運，公司也將關注產能、產量、物料狀況。

在mini LED方面，李秉傑表示，大陸競爭對手原定4月加入供應鏈，但公司認為，因為近期下游庫存多、終端需求轉弱，對手出貨也不振。四元LED方面，因為烏俄戰爭影響需求，李秉傑也認為，今年需求狀況恐仍弱。