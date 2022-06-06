宏達電(2498)5月營收回溫，單月營收月增加45%，宏達電預計本月17日舉辦股東會，由董事長暨執行長王雪紅主持，屆時將會對相關營運前景布局做出更詳盡闡述。

宏達電5月營業收入達3.04億元，月增加45％、年減少0.43%；累計今年前五月合併營收16.17億元，年減少13.06%。宏達電預計6月17日舉行股東會，由董事長暨執行長王雪紅主持。在先前發布的致股東報告書中也提到；此波疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將虛擬會議應用於工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。HTC相信，虛擬實境的應用例如VIVE Sync商業會議軟體和客製化VIVE XR Suite等產品，其所帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將更為多元。HTC憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合，已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

宏達電2020年推動營運架構重組計畫，在HTC開始跨入新產品、新產業以及新市場的同時，原本的營運架構也需要改變。因此，HTC依據其核心營運活動，設立了七大事業部，賦予各事業部高度的自主性和敏捷力下進行運作。七大事業部包括VIVE Virtual Reality、5G System Solutions、Smartphones and IoT、Content and Platforms、DeepQ Healthcare、VIVE ORIGINALS和VIVE Arts。

宏達電新的組織架構已開始發揮激勵各事業部創業精神的效果，各事業部由其領導人負責開發市場、銷售決策、品牌建立以及營運管理，HTC總部負責財務、法務、人力資源、資訊、以及公共關係與行銷，並為各事業部提供策略及營運支援、績效評鑑與投資資金。新管理組織架構將會激發宏達電的價值與潛能，並推動品牌及業務成長，新的組織架構也充分獲得董事會和高階管理階層的全力支持。未來，宏達電表示將致力推動虛擬實境生態圈，如今AR與VR已在娛樂、醫療、設計、製造、研發、教育、藝術及商業等各個領域遍地開花，隨著5G世代來臨，宏達電將加速串聯整合AR、VR、AI及區塊鏈技術，堅定VIVE Reality的願景，改變全球人類生活。