吳宗憲表示再做一年電視節目就要全心投入經商。（浪LIVE提供）

綜藝天王吳宗憲日前和浪LIVE合作舉辦「最強帶貨王」比賽，不僅親自出席頒獎給比賽優勝直播主，還大方分享自己在演藝圈、商場兩得意的成功心法，以大前輩之姿鼓勵後進。

吳宗憲憶起自己以前也曾做過時薪25元的中油工讀，15歲就一腳踏進演藝圈的他，當時不知道一做就會是一輩子，不過他靠著強悍、勇敢、努力，讓曾是台灣演藝圈條件最差的自己，成為混得最好的那一個。他以「只要你想紅，城牆都擋不住」勉勵直播主們堅持努力，向目標前進。他也自豪地說自己工作時從未講過相同的笑話，打趣表示「當直播主最痛苦的就是煩惱今天要聊什麼」，讓台下直播主們點頭如搗蒜。他說自己有時候也會上線看看直播，所以非常了解直播主工作的挑戰。

近幾年積極經營商業版圖有成的憲哥，也分享自己旗下健康食品去年勇奪最高榮譽「國家品牌玉山獎」的喜悅，驕傲地說：「連我自己都崇拜我自己！」他說自己好動靜不下來，醉心於研發新產品，做別人想不到的東西。他認為生命中沒有完成不了的事，只要想做就能做到，全憑一個信念，也就此勉勵台下直播主們勇於追求生命中有意義的事，並強調再做一年電視節目他就要說掰掰全心投入經商，「給再多錢老子也不幹」。

直播平台浪LIVE日前攜手吳宗憲舉辦「最強帶貨王」比賽，優勝獎勵之一就是綜藝天王憲哥親自授課分享，讓直播主們趨之若鶩。憲哥與成績優異的直播主群相見歡，親自頒獎給冠亞軍，也分享自己在演藝圈、商場兩得意的成功心法，鼓勵後進們堅持下去，勇往直前。吳宗憲一出場就說，原本某名校EMBA課程也在同一天邀請他前往演講，他果斷婉拒不甩上市櫃老闆們，堅持出席浪LIVE活動，讓台下直播主們一陣感動。誰知調皮的他馬上接著說：「至少畫面看起來很美好嘛！哪個產業可以這麼漂亮的？」引起現場一陣大笑。