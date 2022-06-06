雲林縣兒童疫苗接種踴躍，端午連假後達82.5％全台第1。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣兒童疫苗施打率在端午連假前已達8成1，縣內20所醫療院所於連假期間提供BNT兒童疫苗接種服務，縣衛生局表示經過宣導，加上兒童接種後均無不良反應，原本對疫苗有疑慮的家長，紛紛帶著孩子去接種，6日施打率來到82.5％居全台第1，可有效加強校園群體免疫力。

雲林縣政府衛生局表示，為盡快讓孩子接種兒童疫苗，縣府在本月2日完成校園集中接種BNT兒童疫苗，加上之前莫德納兒童疫苗，比例約為81％，剩下約2成還未接種，則鼓勵家長帶著孩子到各醫療院所接種，端午3天連假，不少孩子順利接種，至目前並無不良反應通報。

衛生局說，雲林兒童疫苗接種涵蓋率在端午連假前即為全台第1，連假後也是第1，可見家長已能接受孩子接種疫苗。之前有些家長擔心兒童疫苗會有負作用，但事實證明兒童疫苗是相當安全的，請家長們持續帶著孩子接種，希望接種率能達到9成。

雲林縣6日新增本土確診案為1122例，新增4名死亡個案，為2名男性及2名女性，年齡介於70至90多歲間，有高血壓、糖尿病、失智、心血管疾病、腦中風等慢性病史，其中3名已完整接種3劑疫苗，另1名未曾接種疫苗。

縣府指出，6日起防疫錦囊包3.0登場，由各鄉鎮市公所發放，只要收到確診自主回報簡訊或公所關懷電話，即可委託親友憑相關證件代領；無親友可代領者，可洽各鄉鎮市公所居家照護專線或1999縣民服務專線，由轄區村里長及村里幹事提供協助服務。