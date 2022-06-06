攸關彰化縣民生用水的鳥嘴潭人工湖，施工揚塵和砂石堆置造成空氣汙染，還有周邊的垃圾場產生惡臭，讓南投縣議員簡峻庭大感不滿，直指鳥嘴潭是草屯鎮最大汙染源；環保局長李易書表示，將會以最高標準取締裁罰。

縣議員簡峻庭、李洲忠等人在縣議會總質詢時指出，施工中的鳥嘴潭人工湖工程，揚塵非常嚴重，還有工區砂石大量堆置，但砂石裸露沒有妥善覆蓋，目前正值季風盛行刮起陣陣飛沙，致使草屯鎮的天空一片霧茫茫，根本看不到藍天。

而且，南投市、埔里鎮及竹山鎮都設置空氣汙染監測站，草屯鎮的空汙最嚴重，反而沒有空汙監測站，環保局執行稽查取締的成效到底如何？另外，在鳥嘴潭附近的垃圾場，也是堆積如山，去年環保署就說要協助清運移除，但是看起來數量沒有減少，究竟已經運出多少垃圾？

李易書表示，環保局每周都派人員到鳥嘴潭稽查，並且依最高標準裁罰，目前違反《空氣汙染防制法》部分裁罰3件，裁罰件數少是因為依法必須有限期改善的時程，裁罰總金額50萬元；違反《水汙染防治法》裁罰1件10萬3500元、違反《廢棄物清理法》裁罰1件24萬元。

李易書指出，目前，鳥嘴潭工區設置100個微型空汙感測器，掌握汙染情況，並且要求加強灑水降低揚塵；至於草屯鎮增設空汙監測站部分，將向環保署反映爭取設置。

李易書表示，草屯鎮垃圾場目前堆置約9萬公噸，外運不易，因此引進歐洲最先進的垃圾分類技術進行分選，先將會產生臭味的生物性垃圾外運焚燒，至於塑膠類垃圾則以打包方式堆置，將來綠能處理中心啟用時，可以做為燃料棒的原料；規畫中的綠能處理中心，將於今年底、縣長林明溱卸任前發包興建，將採BOT方式營運，預計每天可以處理200公噸垃圾。