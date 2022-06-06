心能量管理中心院長鄭先安醫師及執行長許瑞云醫師伉儷，6月4日在惠中寺「未來與希望」講座中，以「如何應對內心和外境的變化」為題，提供大眾以「心能量」的視角看見人體的「自癒力」。(圖/佛光山惠中寺提供)

心能量管理中心院長鄭先安醫師及執行長許瑞云醫師伉儷，6月4日在惠中寺「未來與希望」講座中，以「如何應對內心和外境的變化」為題，分享他們長期投入神經醫學及整合跨醫療領域學養，與多年的臨床經驗所建立的「心念醫學」架構，提供大眾以「心能量」的視角看見人體的「自癒力」。

許瑞云醫師在「未來與希望」講座中分享她的學養及經驗。(圖/佛光山惠中寺提供)

許瑞云表示，生命本無常，人生會面對無窮無盡的變化，成長過程中的身體、情感、情緒、家庭、事業、經濟及環境，時時刻刻都在變化且由不得我們去控制的。多數病人在痛苦和壓力時，通常會有抗拒的情緒反映，因此大家都要學習接受身體無常的變化，了解煩惱和痛苦，來自於心「不能接受」。

許瑞云舉例說，焦慮患者會大量掉髮甚至自己拔除頭髮，只要他勇於接受生命缺口，轉念改變情緒，心情恢復開朗，頭髮自然會復生。心中若失望、生氣及焦慮情緒，要想清楚、改變不良念頭才能跳脫痛苦的循環。

鄭先安醫師在講座中講解防疫對策。(圖/佛光山惠中寺提供)

鄭先安表示，人生無非是「心的運作、我的執著」，人的一生都從「我」的角度上去學習，想要逆轉疾病的侵害，擁有健康身心，應該追本溯源，解開導致疾病的「結」。人心常在起伏不定中波動，困住我們的通常不是事件本身，而是當時情境所產生的不良情緒。唯有心能安定下來，方可去除惡劣情緒。

現場200位聽眾聆聽，鄭先安醫師及許瑞云醫師伉儷，分享他們長期投入神經醫學及整合跨醫療領域學養，與多年的臨床經驗所建立的「心念醫學」架構。(圖/佛光山惠中寺提供)

現場200位聽眾聆聽，鄭先安醫師及許瑞云醫師伉儷，分享他們長期投入神經醫學及整合跨醫療領域學養，與多年的臨床經驗所建立的「心念醫學」架構。(圖/佛光山惠中寺提供)

鄭先安提到，身體要有穩定、平衡的免疫力才是正確的，人類不可能離開微生物而獨活，我們應該把心胸打開，看見人類以外的寬廣視野。新冠病毒是一種微生物，地球上很多生物、生態都能共生，如果我們出現排他的心，身體會出現很多壓力，影響免疫系統產生過多反應，導致在微生物破壞時產生更大的影響。

佛光山中區總住持覺居法師(左起)致贈講座光碟感謝許瑞云及鄭先安醫師。(圖/佛光山惠中寺提供)

兩位醫師回答現場及線上提問時提到，對藥物、食物過敏多是自律神經問題及對人事物抗拒所致，常與大自然融為一體、讓心放鬆，過敏反應就會下降。若常心悸，要先檢查心臟及甲狀腺，避免食用引起心悸的食品及藥物，若是焦慮壓力所致，可將手放在胸口，另一手敲其第4、5根手指，配合練習呼吸予以改善。而慢性咳嗽則要先查出原因，有的是氣管、咽喉受到刺激所造成，除了篩選食物，要以釋放壓力來降低發生機率。