土耳其國營媒體發布的照片顯示，烏克蘭基輔地區的公路上，出現了M109A3自走砲，是挪威所提供的。烏克蘭武器追踪(Ukraine Weapons Tracker)推特的貼文表示，至少在基輔發現4輛。

防衛部落格(Defense Blog)報導，隨後在社交媒體上的一段影片顯示，烏克蘭第72 機械化旅的士兵，正在接受M109A3的訓練工作。烏克蘭士兵表示，這些大砲相當易學易操作，方向盤、自動變速器的設計，使自走砲就像車輛一樣好駕駛，比起俄羅斯的自走砲要符合人因工程。

挪威提供的M109A3GN ，是M109自走砲的挪威版本，挪威於1970年代初向西德購買M109G，之後在1980年代後，進行第1階段升級，改稱為M109A3GN。

#Ukraine: A Ukrainian convoy was filmed passing by somewhere in #Kyiv Oblast - at least 4 recently donated M109A3GN 155mm self-propelled howitzers can be seen. pic.twitter.com/SlnX0g6gsy — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 2, 2022

雖然並不是最新式的，但是烏克蘭最需要的就是現貨供應。根據一些報導，挪威決定捐贈20套 M109A3GN火砲給烏克蘭。

挪威是資助烏克蘭相當熱心的國家，自戰爭開始以來，挪威向烏克蘭提供4000支M72輕型反坦克火箭彈，也就是俗稱的66火箭彈。