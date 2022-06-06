田心蕾推出新歌〈I Am Who I Am〉。瑞田音樂提供

田心蕾推出新歌〈I Am Who I Am〉。瑞田音樂提供

「哈佛甜心」田心蕾推出新歌〈I Am Who I Am〉，由新銳女導演劉芷妤掌鏡、潛力女演員王真琳出任女主角，在MV中女主角穿白紗、手持捧花奔跑在午夜的大馬路上，演出「落跑新娘」戲碼，讓田心蕾好生羨慕，因為自己仍是黃金剩女，「之前很希望有白馬王子出現，但疫情衝擊後，三觀改變，覺得在乎的家人更重要，希望大家都平安健康！」

田心蕾睽違6年推出第二張專輯《黑彩虹》，這次採數位發行，但她想為親友留下紀念，特別自製「實體專輯」，整整花了1個月時間設計CD封套，還身兼生管總監，一共花了3個月時間，才收到心血結晶，在開箱非賣品實體專輯時，她第一時間獻給父母，全家三人閃著淚光擁抱在一起。

〈I Am Who I Am〉開宗明義第一句，居然有請陳時中部長「降肉」，原來歌詞第一句就是「城市中每個角落，時間不為誰停留」，前三個字「城市中」唱起來好似在唱「陳時中」，讓耳尖粉絲一聽到紛紛表示：「是時中！」、「順時鐘！」、「可愛極了！」、「承認吧！這是中中主題曲！！」連田心蕾自己都覺得很妙，大呼：「也太巧合了！」無獨有偶，她上一波歌《後退的勇氣》也出現諧音趣味，副歌有句「心痛了，才懂錯愛，是一種學習」，網友也反應聽起來像是「心痛了才懂『做愛』是一種學習！」網友留言都讓田心蕾噴笑不已。

MV中，女主角成「落跑新娘」，田心蕾不自覺回想起，自己也有很愛拍類婚紗照的時期，「大概18歲吧，每年回台灣時都會進棚拍沙龍照，新娘會是其中一個造型。」她坦言大概連拍了5、6年就喊停，她笑說：「因為一直沒出現感情，所以也怕我把額度都拍掉了！就先暫緩一下。」但她自認沒什麼異性緣，加上疫情關係，她一切也都隨緣。