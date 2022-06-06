導演許富翔6日率主演陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、阿喜、陳雪甄一起現身為新戲造勢。（陳俊吉攝）

導演許富翔6日率主演陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、阿喜、陳雪甄一起現身為新戲造勢。（陳俊吉攝）

陳柏霖在《正義的算法》飾演王牌律師「劉浪」被封「行走的費洛蒙」。（陳俊吉攝）

郭雪芙出席《正義的算法》記者會。（陳俊吉攝）

侯彥西、阿喜劇中是男女主角的最好的朋友。（陳俊吉攝）

導演許富翔與陳雪甄。（陳俊吉攝）

Disney＋登台推出的首部律政輕喜劇《正義的算法》，將於15日正式上線，導演許富翔6日率主演陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、阿喜、陳雪甄一起現身造勢，這也是陳柏霖確診新冠肺炎康復後第一次公開現身，他表示自己狀況很好、恢復非常快，「我第二天就全都好了！很幸運沒有喉嚨痛或咳嗽，症狀算比較輕，但勸大家還是不要掉以輕心！」他說這段時間吃了非常多的維他命，「現在應該是這輩子身體最好的時候！」他也慶幸還好沒有後遺症。

陳柏霖在《正義的算法》飾演外型高帥但利益掛帥的王牌律師「劉浪」，被封「行走的費洛蒙」，遭逢事業低谷後受郭雪芙飾演的菜鳥律師「林小顏」的衝擊，重新激發他對正義的思考。劇中頂著泡麵頭、堅持要做一個實現正義與理想律師的郭雪芙，私下被陳柏霖直言跟林小顏有「8分像」，說她有強烈正義感，覺得對的東西就只能這樣，黑白分明、比較沒有彈性，節奏與思考邏輯根本就是林小顏。郭雪芙坦言平時看到人家排隊插隊就會想上前糾正，小時候看到同學吵架、打架，也會去制止，還差點因此被波及。

陳柏霖劇中莫名出現一個小孩對他喊爸爸，這是他第一次從頭到尾跟小朋友一起拍戲，侯彥西誇他對小孩耐心十足、很有辦法，將來想找他當奶爸；陳柏霖也坦言滿喜歡跟小孩玩，私下會一直陪他玩玩具、畫畫、看卡通，建立信任關係，「我只是盡量陪伴他玩，因為他很重要，一定要先安撫好，他就會比較聽話！」是否因此激發出父愛？他笑回「還沒有啦」，會想生小孩嗎？又笑答「再看看」， 初為人父的記者會主持人黃子佼忍不住接話：「要不要聽聽過來人心情？」郭雪芙則說小朋友「不要吵時都很可愛」，自招無法忍受小孩太吵，如果以後小孩吵鬧，她應該會先「飄走」。

該劇是陳柏霖與郭雪芙自《BBS鄉民的正義》、《變身》兩部電影後，時隔超過10年後的再度合作，兩人在開拍前1個月便前往律師事務所、法院見習，觀摩過2、3個刑事庭與民事庭，發現律師與法官很辛苦，每天接收的負面情緒、能量，真的不簡單；陳柏霖說自己從來沒嘗試過這樣的類型演出，劇中跟郭雪芙鬥嘴戲多，大多處於對立狀態，「只差沒打起來！」兩人也說劇中吵完會走心，下戲還會繼續討論，訪問現場兩人就當場針對「停紅線是否該檢舉」話題爭辯僵持不下，宛如角色上身。