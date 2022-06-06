縮時相機大廠邑錡（7402）6日公布5月營收為6,586萬元，以年增60.4％、創下歷年同期新高；累計前5月營收達2.9億元，年增43.5％，也寫下連五個月營收年增逾三成的紀錄。

美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組通過相關單位認可，持續穩定出貨；教學研究智慧裝置因開學採購季需求持續增加，帶領邑錡5月與創新ODM營收雙雙創下歷年同期新高。

在創新ODM部分，邑錡指出，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，因美國國防部需求穩定，且試產品質已通過專案主導廠商全球軟體巨擘認可，持續每月穩定出貨。另Vernier教學研究智慧裝置，因開學採購季需求持續增加，雙品項帶領創新ODM業務再創同期新高表現。

至於首款採用Brinno自有影像晶片模組的航海微光影像裝置，因應暑期銷售旺季已完成試產測試，將於下月開始量產交貨，邑錡表示，創新ODM三箭齊發，將有助於下半年營運表現。

另在Brinno自有品牌OBM部分，過去幾個月雖暫時受關鍵晶片元件短缺影響表現，但是終端銷售市場需求依舊強勁，主力機種TLC2020與BCC2000 系列銷售暢旺，深受專業建築工程與研究專業青睞；近期日本鹿兒島漁產專業團隊為了響應聯合國永續環境倡議(SDGs)，也採用Brinno縮時相機於海面下進行魚類與藻類生態環境研究，透過縮時影片的視覺輔助有機會改善魚群與食物鏈之正向循環，於海洋資源獲取漁產之際仍可保持海洋生態平衡。Amazon 旗艦店計畫推動順利，除了歐美站點外亞洲區的日本站點已於上月開始營運，透過完整布建全球經銷網路，將有助於提升Brinno自有品牌相機銷售表現。

展望2022年下半年，邑錡表示，創新ODM光學影像模組，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，雖一度受料況短缺影響年度生產計畫，但受惠於美國防部優先採購法已順利完備未來的生產料況，將可順利滿足未來幾季的生產計劃。自有品牌OBM部分，暫時短缺的關鍵晶片元件已於本月開始陸續交貨，產線將提供最大生產量能來滿足過去幾個月遞延的在手訂單，同時亦可加速Brinno自有晶片縮時相機之量產計畫；雙業務未來訂單明朗，將有機會引領公司邁向營運高峰。