國際物流業者中菲行（5609）今（6）日5月自結集團營收38.67億元，月減3.52％、年增36.3％；累計前五月營收193.35億元，較去年同期成長56.6％。

法人推估，隨著大陸上海地區開始復工，推估6月開始營收成長幅度會加大。其中，5月客運營收22.37億元、年增38.5％，占集團營收57.9％，海運的營收為15.44億元，占集團營收比39.9％，年增率39％；合同物流營收0.86億元，營收占比2.2％。

累計前五個月空運的營收為105.4億元，占集團營收比重54.5％，年增率57.4％；海運的部分，營收為82億元，占集團營收比重42.4％，年增率60.3％，合同物流營收為5.9億元，占集團營收比3.1％。

大陸上海已經開始全面解封，全區內的物流順暢後，來自亞洲區的各種零件供應量急速攀升，大陸知名的航空貨運業公司宣布自6月1起調漲台灣-中國大陸的運價，也突顯亞洲區間的各種電子的成品、半成品運送需求量增；推估隨著復工後即將進入趕出貨的階段，下一波亞洲到北美線的運價也會大漲。